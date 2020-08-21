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21 Ağu 2020 - 20:34- Yaşam G: 21 Ağu 2020 - 20:43

Ankara'da Koronavirüs Şoku! Tam 4 Ay Boyunca Olmazken, Bugün Oldu! Şaşırtan Olay

Ankara'da koronavirüsle ilgili oldukça şaşırtan bir haber gündeme düştü. Eşinin birçok kronik rahatsızlığı olan 46 yaşındaki emekli Yavuz Yazıcı, yeni tip koronavirüs olan Covid-19'un ülkede ilk etkisini göstermeye başladığı günden itibaren; yani 4 aydan beri kendini izole altında tuttu. Yeğeninin düğünü için evden çıkan ve düğüne katılan Yazıcı, katıldığı düğünde koronavirüs şokuyla karşı karşıya kaldı. Tedavinin ardından iyileşen adam, tüm emeğinin çöp olduğunu söyledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Eşinin kronik rahatsızlıkları bulunan Yavuz Yazıcı, hem onu hem de kendisini virüsün etkilerinden korumak adına, koronavirüs salgınının ülkede görüldüğü ilk andan itibaren yaklaşık olarak 4 ay boyunca evde kendini izole etti. Yazıcı, 11 Temmuz 2020 tarihinde 1 saatliğine yeğeninin düğününe katılım gerçekleştirdi.

Hediyesi taktı ve sonrasında salondan ayrıldı. Yazıcı'ya düğünden bir süre sonra koronavirüs tanısı koyuldu. Virüs semptomlarının etki göstermesiyle hastaneye giden Yazıcı'ya yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Hastane ve ev olmak üzere yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinde olan Yazıcı, sonunda sağlığına kavuştu.

Bu süreç içerisinde alışverişi dahi arkadaşlarının yaptığını, fakat yeğeninin düğününe katılmazsa ayıp olacağını düşündüğü için düğüne gittiğini; sadece 1 saat kaldıklarını ve koronavirüse yakalandıklarını, erken farkettiğini ve yine kendini karantina altına alarak eşine bulaştırmadığını, öğrendiği anda çok üzüldüğünü ve eşine bulaşma korkusuyla perişan olduğunu anlattı. 100 günden falan evde kaldığını söyleyen Yazıcı, emeğinin de çöp olduğunu anlattı.

"Hala Yoğun Bakımda Tedavi Gören..."

Düğünde sadece oturduğunu, halay dahi çekmediğini anlatan Yazıcı, hediyesini takmak için kalktığını ve daha sonra da ayrıldığını; ara ara maskesini çıkardığını, düğünde kendisiyle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Yazıcı, insanlardan düğüne katılmamalarını istedi. Cenazelere gitmemelerini talep etti. Düğünde hastalığa yakalanan ve şuanda hala yoğun bakımda tedavi gören çok sayıda akrabasının olduğunu da sözlerine ekledi. 

21 Ağu 2020 - 20:34 Ankara- Yaşam

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