Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Turuncu-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.