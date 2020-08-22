Altında son durum! Serbest Piyasa Altın Fiyatları 22 Ağustos 2020

Altın fiyatları ne kadar 22 Ağustos 2020? Altın fiyatları son günlerde yükselişi ve düşüşleri dikkat çekiyor. Bugün gram altın güne yükseliş yaparak 457,67 TL ile başladı. Pandemi süreci ile birlikte piyasaların etkilenmesi altına da etki etmeye devam ediyor.

Yükselişte olan altın fiytları merakla araştırılıyor. Yatırımcıların odak noktası olan altın her dönemde yoğun ilgi görüyor.