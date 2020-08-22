Altında son durum! Serbest Piyasa Altın Fiyatları 22 Ağustos 2020

Altın fiyatları ne kadar 22 Ağustos 2020? Altın fiyatları son günlerde yükselişi ve düşüşleri dikkat çekiyor. Bugün gram altın güne yükseliş yaparak 457,67 TL ile başladı. Pandemi süreci ile birlikte piyasaların etkilenmesi altına da etki etmeye devam ediyor.
Yükselişte olan altın fiytları merakla araştırılıyor. Yatırımcıların odak noktası olan altın her dönemde yoğun ilgi görüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.