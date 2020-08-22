Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Ağu 2020 - 11:42- Belediyeler G: 22 Ağu 2020 - 11:43

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Park yapmaktan vazgeçmeyeceğiz”

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,  park yapmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. 
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya sayısı 500’ü aşan park ve yeşil alanıyla Ankara’nın en yeşil ilçesi olmaya devam ediyor. İlçeyi betonlaşmadan korumak, her noktada vatandaşların nefes alacağı yeşil alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, Söğütözü Mahallesi’nde yeni bir park için çalışmalara başladı.

Açılan yeni parklar, biyolojik göletler ve dikilen fidanlarla metropol bir kentin yeşille iç içe olabileceğinin örneklerini sergileyen Çankaya Belediyesi, Söğütözü Mahallesi 2176 Cadde ile Dumlupınar Bulvarı arasında 5 bin 431 metrekarelik bir alanda bulunan parkın kısa süre içerisinde tamamlanması planlıyor. Parkta ağırlıklı olarak yeşil alan ve dinlenme alanı bulunacak.

PARK YAPMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Pandemi süresince kaynakların ağırlıklı olarak  sağlık ve sosyal alandaki hizmetlere aktarıldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle zor günler yaşanıyor. Bu süreci el birliği ile atlatmak için  halkımızın yanında olmayı tercih ettik. Çankaya Belediyesi olarak başlattığımız yatırım projelerini ve yenilerini hayata geçirmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Çankaya Belediyesinin en değerli arazilerini yeşil alan, kültür merkezi gibi halkın birebir faydalanacağı alanlara dönüştürmeye devam edeceklerini belirten Taşdelen, “Park yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. 

22 Ağu 2020 - 11:42 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı mask
Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı
Fenerbahçe, Sosa'yı transfer etti mask
Fenerbahçe, Sosa'yı transfer etti
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan "Karadeniz'de bulunan doğal gaz" değerlendirmesi: mask
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan "Karadeniz'de bulunan doğal gaz" değerlendirmesi:
TİKA'dan Kamerun'daki arıcılara ekipman desteği mask
TİKA'dan Kamerun'daki arıcılara ekipman desteği
MHP'li Murat Ilıkan Haymana Yolu İçin Çağrıda Bulundu: “Bir An Önce…” mask
MHP'li Murat Ilıkan Haymana Yolu İçin Çağrıda Bulundu: “Bir An Önce…”
Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiftçiler ilk hasada başladı mask
Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiftçiler ilk hasada başladı
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüs Şoku! Tam 4 Ay Boyunca Olmazken, Bugün Oldu! Şaşırtan Olay mask
Ankara'da Koronavirüs Şoku! Tam 4 Ay Boyunca Olmazken, Bugün Oldu! Şaşırtan Olay
Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar... mask
Ankara’da Koronavirüs Vakaları Fena Tırmandı! Yüzbinlerce Kişi Risk Altında! İşte Son Rakamlar...
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı mask
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı... mask
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı...
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek... mask
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek...
Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine! mask
Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine!

GALERİ

Balonlar "beyaz cennetin" semalarında 162 gün sonra yeniden uçmaya başladı mask
Balonlar "beyaz cennetin" semalarında 162 gün sonra yeniden uçmaya başladı
Ankara Büyükşehir’den Başkentlilere en tatlı sürpriz: Dondurma mask
Ankara Büyükşehir’den Başkentlilere en tatlı sürpriz: Dondurma
Ankara'lı Down Sendromlu Sporcu Hasan Gökhan Kotan'ın Örnek Başarı Hikâyesi mask
Ankara'lı Down Sendromlu Sporcu Hasan Gökhan Kotan'ın Örnek Başarı Hikâyesi
Ankara İtfaiyesi piknikçileri yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı mask
Ankara İtfaiyesi piknikçileri yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı
Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu mask
Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
Kumar baskınında Polisten kaçmak için yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı mask
Kumar baskınında Polisten kaçmak için yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL