Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.
Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi Barcelona'da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak.
Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak.
Ronaldo'nun yanı sıra, golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.