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22 Ağu 2020 - 11:50- Spor G: 22 Ağu 2020 - 11:51

Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak.
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Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi Barcelona'da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak.

Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak.

Ronaldo'nun yanı sıra, golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı.

22 Ağu 2020 - 11:50 AA İstanbul- Spor

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