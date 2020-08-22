2020 Asgari geçim indirim ne kadar? Bekar, 4 Çoçuklu ne kadar oldu?

2020 Asgari geçim indirim ne kadar? Aile geçim indirimi ne kadar? AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. İşte Detaylar haberimizde...

2020 Bekar, 4 Çoçuklu ne kadar oldu?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

Evli, eşi çalışan 220,62 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

2020 YILI BRÜT VE NET ZAMMI

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı. Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.