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22 Ağu 2020 - 12:01- Dizi Haberleri G: 22 Ağu 2020 - 12:10

Gelinim Mutfakta'da sürpriz gelişme! Fatih Ürek Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı?

Gelin Mutfağı Yarışması'nın sunucusu Fatih Ürek hakkında şok edici bir iddia geldi Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta'da programı Pazartesi günü başlaması beklenen kayınvalide programının iptal edildiği belirtildi. Fatih Ürek Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Fatih Ürek Gelinim Mutfakta'da programı Yeni sezon ne zaman? Haberimizde detaylar ...
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Yeniz sezona Pazartesi günü merhaba demesi beklenen Gelinim Mutfakta yarışması hakkında şok iddialar gelmeye başladı. Son anda Kanal D yayın akışından çıkarılan Gelinim Mutfakta yarışmasında Fatih Ürek şoku yaşandığı belirtildi.

FATİH ÜREK GELİNİM MUTFAKTA’DAN AYRILDI MI?

2020 Yeni sezonda Pazartesi günü ekranlara gelmesi beklenen Fatih Ürek ile Gelinim Mutfakta yarışması son anda Kanal D yayın akışından kaldırılmış ve bir anda ortalık karışmıştı. Sonradan öğrenilen gelişmelere göre Fatih Ürek’in çekimler esnasında BES Yapım ile tartıştığı ve yarışmadan ayrılma kararı aldığı da son gelen iddialar arasında yer aldı.

22 Ağu 2020 - 12:01 - Dizi Haberleri

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