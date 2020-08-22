Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı

Dün açıklaması yapılan koronavirüs vaka sayısı raporuna göre; son günlerdeki durumun nasıl ilerlediği net bir şekilde belli oldu. 20 Ağustos 2020 koronavirüs tablosuna göre testi pozitif olan hastaların sayısı 1.412 olarak öne çıktı. Vefat sayısı ise bu kapsamda 19 oldu. Hayata gözlerini yumanların büyük bölümünün +65 yaş olmasından dolayı bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı altına imza atıldı.

Bursa, Manisa, Sivas, Batman, Düzce, Ankara, İzmir, Kilis gibi şehirlerde yaşlıların belirli saatlerin sonrasında dışarı çıkmaları, düğün ve cenaze gibi kalabalık ortamlarda bulunması tamamıyla yasaklandı.

Başkent Ankara'da Son Dakika!

+65 yaş olan ve bununla birlikte kronik rahatsızlığa sahip olanların hiçbir şekilde "düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler" gibi alanlara girişi yasaklandı. Sokak düğünlerinde ise yapılan düğünlerin maksimum 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklandı. Getirilen bu yasaklarla birlikte taksilerin, dolmuşların ve toplu ulaşım araçlarının şoför mahalli ile yolcularının arasına fiberglas çekilmesine karar verildi.

Düğünlere Herkes Giremeyecek, Artık HES Kodu İstenecek

Bununla birlikte alınan kararlar çerçevesinde, bugünden itibaren maksimum 2 saat olmasına karar verilen düğünlere HES Kodu ile girilmesi kararı alındı. Alınan kararlarla birlikte vatandaşlar şehir genelinde kamu kurumlarına da HES Koduyla girebilecek. Sokak düğünleri, kaymakamlıkların uygun gördüğü okulların bahçesinde yapılabilecek. Aynı zamanda salgınla mücadelede alınan önlemlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını yapabilmek amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri'nin bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" de oluşturulacak.

Ankara'da meydana gelen bu yasaklardan sonra son dakika gelişmesiyle çok sayıda şehirde de yasak uygulanmasına karar verildi. Buna göre şehirler şu şekilde kendini gösterdi: