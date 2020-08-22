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22 Ağu 2020 - 22:09- Belediyeler G: 22 Ağu 2020 - 22:11

Ankara İçin Emniyette Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulduğu

EGM'den yapılan açıklamada, 4 Haziran 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 500 personelle Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulduğu hatırlatıldı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Ankara'dan sonra İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulmasıyla toplumsal etkinlik ve olaylarda alınacak önlemler kapsamında il emniyet müdürlüklerinin çalışma koşullarının bozulmaması, personelin görevi dışında ek görev yüküyle performansının olumsuz etkilenmemesi ve aldığı çevik kuvvet ile diğer eğitimlerle profesyonelleşen personelin süratle sevk edilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Ankara İçin Emniyette Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulduğu

EGM'den yapılan açıklamada, 4 Haziran 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 500 personelle Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulduğu hatırlatıldı.

Ülke genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda, Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün 2 yılda gösterdiği yüksek performans ve verimlilik göz önüne alınarak 20 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul'da da 500 personelle Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her iki ilimizde bulunan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimiz, Türkiye genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda vatandaşlarımızın anayasamız ile garanti altına alınan haklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla alınacak önlemler kapsamında valiliklerimizce yapılan takviye kuvvet taleplerinde il emniyet müdürlüklerimizin çalışma koşullarının bozulmaması, personelimizin görevi dışında ek görev yüküyle performansının olumsuz etkilenmemesi, aldığı çevik kuvvet eğitimlerinin yanı sıra diğer eğitimlerle profesyonelleşmiş personelin süratle sevk edilmesi amacıyla kuruldu. Takviye Hazır Kuvvet Müdürlükleri, ülke genelinde toplumsal eylem/etkinliklerde (açık hava toplantısı, basın açıklaması, miting gibi) yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin bir şekilde görevlendirilmektedir."

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası Takviye Hazır Kuvvet personelinin 2 ay boyunca deprem bölgesinde aralıksız görev yaparak vatandaşlara en üst düzeyde hizmet ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin katıldığı ortalama 48 bin toplumsal eylem/etkinlik düzenlendiği ve yaklaşık 140 bin personelin değişik illerden takviye olarak görevlendirildiği göz önüne alındığında, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimizin kurulması ile her türlü toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması, kentsel arama ve kurtarma konularında profesyonelleşmiş uzman personel ile hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, personelin sevklerinde ekonomik yönden tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde personelin ulaşım esnasında ortaya çıkacak yorgunluğunun ve zaman kaybının ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi ile iş veriminin daha da artırılması hedeflenmektedir."

22 Ağu 2020 - 22:09 AA Ankara- Belediyeler

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