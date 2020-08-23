Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Ağu 2020 - 12:06- Spor

EGO Spor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni normalleşme döneminde Sağlık Baka...
EGO Spor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor mask
EGO Spor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor
EGO Spor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun çalışmalarına devam eden EGO Spor, 30 branşta 7 bin 300 sporcusunu yeni şampiyonalara hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün, "Son 1 yılda pandemi dönemine kadar 1000'e yakın madalya kazandık. 400 tane altın madalyamız var. Önümüzde olimpiyatlar var. Bu olimpiyatlara katılacak sporcularımız Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü şartlarda, bütün branşlarımızda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özgün, "EGO Spor pandemi sürecinde de rahat durmadı tabii bu süreçte de bir şampiyon çıkardı. Ümit Şamiloğlu, Dünya Cimnastik Federasyonu tarafından şampiyon ilan edildi." ifadelerini kullandı.

23 Ağu 2020 - 12:06 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor mask
Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı mask
Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı
Fenerbahçe, Sosa'yı transfer etti mask
Fenerbahçe, Sosa'yı transfer etti
Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek Johansson'u kadrosuna kattı mask
Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek Johansson'u kadrosuna kattı
MHK Başkanı Zekeriya Alp MHK üyeleri ile birlikte istifa etti mask
MHK Başkanı Zekeriya Alp MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
UEFA Avrupa Ligi'nde 924 milyon avroluk final mask
UEFA Avrupa Ligi'nde 924 milyon avroluk final
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüs Şoku! Tam 4 Ay Boyunca Olmazken, Bugün Oldu! Şaşırtan Olay mask
Ankara'da Koronavirüs Şoku! Tam 4 Ay Boyunca Olmazken, Bugün Oldu! Şaşırtan Olay
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı mask
Ankara'da Koronavirüs Zirveye Ulaştı! Son Dakika! Sokağa Çıkma Yasağı İddiası Ortalığı Karıştırdı
Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı mask
Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek... mask
Ankara'da Mangal Yapmak Yasaklandı! Mangalcılara Kötü Haber, Sadece Bu Noktalarda Yakılabilecek...
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı... mask
Ankara'da Davutoğlu Depremi! Partisi Dağıldı, İl Başkanı ve 7 İlçenin Başkanı İstifa Ettiğini Açıkladı...
Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine! mask
Emekli Olan Milyonları İlgilendiriyor! 602 TL Ek Ödeme Verilecek... Tüm Emeklilerin Dikkatine!

GALERİ

Başkan Altınok: "Sokak canlılarımızı yaşatmak bizim görevimiz" mask
Başkan Altınok: "Sokak canlılarımızı yaşatmak bizim görevimiz"
Mamak'ta Bir günde üç temel atıldı! Mamak Belediyesi iki konak bir gençlik merkezi yapımına start verdi mask
Mamak'ta Bir günde üç temel atıldı! Mamak Belediyesi iki konak bir gençlik merkezi yapımına start verdi
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu mask
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi mask
Kapadokya'nın 5 aylık balon hasreti sona erdi
Kırıkkale'de feci kaza! TIR'a arkadan çarptı!: 1 ölü, 4 yaralı mask
Kırıkkale'de feci kaza! TIR'a arkadan çarptı!: 1 ölü, 4 yaralı
Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 Bulgaristan: 0 mask
Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 Bulgaristan: 0
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL