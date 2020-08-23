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23 Ağu 2020 - 15:06- Ekonomi

Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi için geri sayım sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kulemizi inşallah eylül ayı içinde hizmete verecek şekilde çalışmalarımız son sürat devam ediyor" "Yatırımın 3 bin metrekare olan çim alanı 2 katına çıkartılarak 6 bin metrekareye yükseltildi" "FM-1,2,3,4 ve FM-5 anten ve combiner sistemlerinde montaj ve testler bitirilerek, FM vericilerinden başarıyla test yayını yapıldı. Aynı anda bütün testlerde başarı sağladık. Bu dünyada bir ilktir"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'ni eylül ayında hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karaismailoğlu, haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği ve en kısa sürede açılması talimatını verdiği kulede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Söz konusu yatırımla İstanbul'un haberleşme altyapısını geliştireceklerini belirten Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğindeki kulede 600 metrekare seyir terasının yanı sıra 100 ana ve 13 yedek olmak üzere toplam 113 adet 5 Kw vericisinin bulunduğunu, kuleden 40 ulusal radyo, 19 ulusal TV, 29 bölgesel radyo, 35 yerel radyo ve 1 yerel TV'nin yayın yapacağını aktardı.

Karaismailoğlu, yayın sistemlerinin program girişlerinin hem yedekli uydu anteniyle hem de fiber optik kablolar vasıtasıyla alınabilecek şekilde yedeklendiğini belirtti.

Kulenin mekanik sistemlerinin montajının ve devreye alınma işlemlerinin, pano ve trafoların montajlarının, saha içi yol imalatlarının, yapısal peyzaj imalatlarının ve amfitiyatro imalatlarının da tamamlandığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nin İstanbul'da görüntü kirliliği oluşturan anten ve kulelerin tek bir noktada toplanarak çevreye yararlı olması amacıyla da yapıldığını bildirdi.

- "Yeşil alan kapasitesi artırıldı"

Karaismailoğlu, projeye ilişkin peyzaj çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla projedeki yeşil alan kapasitesi artırıldı. Yatırımın 3 bin metrekare olan çim alanı 2 katına çıkartılarak 6 bin metrekareye yükseltildi. Erguvan, sedir, gürgen, sakız, zeytin, manolya, taflan ve ardıç olmak üzere 8 ayrı ağaç çeşidinin olduğu toplam 1780 ağaç projeyi çevreleyecek."

Kulenin faaliyete geçmesiyle İstanbul'daki tüm radyo kanallarının bu merkezden yayın yapacağını belirten Karaismailoğlu, "FM-1,2,3,4 ve FM-5 anten ve combiner sistemlerinde montaj ve testlerin bitirilerek, FM vericilerinden başarıyla test yayını yapıldığını" bildirdi.

Karaismailoğlu, aynı anda bütün testlerde başarı sağladıklarına işaret ederek, "Bu, dünyada bir ilktir. Ayrıca radyo kanallarının neredeyse tamamına yakınıyla sözleşmeleri imzaladık. Bütün kanallarla da sözleşme imza süreci kısa sürede tamamlanacaktır." dedi.

- "Projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz"

Projenin öneminin farkında olduklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile haziranda kuleye ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı yatırımın en kısa sürede hizmete alınması oldu. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. İnşallah kuleyi eylül ayı içinde hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul'un sembollerinden biri olacak olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da titizlikle takip ettiği bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk, açılışının bize nasip olacak olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz."

23 Ağu 2020 - 15:06 AA Ankara- Ekonomi

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