Eşini av tüfeğiyle yaraladı! 1 Yaşındaki Çocuğuyla kayıplara karıştı

Bursa'da tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın bacağından yaralandı. Alınan bilgiye göre, eşi S.A. ile tartışan B.A. (20), 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Gaziakdemir Mahallesi 6. Ferah Sokak'taki babasının evine geldi.
Bursa'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı
Buraya av tüfeğiyle gelen S.A, tartıştığı eşi B.A'yı av tüfeğiyle bacağından vurdu. Daha sonra çocuğunu da yanına alan S.A, 39 OS 989 plakalı otomobiliyle kaçtı. Durumun bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.A'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.A'yı bulmak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.