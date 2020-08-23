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23 Ağu 2020 - 17:55- Asayiş G: 23 Ağu 2020 - 20:51

Eşini av tüfeğiyle yaraladı! 1 Yaşındaki Çocuğuyla kayıplara karıştı

Buraya av tüfeğiyle gelen S.A, tartıştığı eşi B.A'yı av tüfeğiyle bacağından vurdu. Daha sonra 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alan S.A, 39 OS 989 plakalı otomobiliyle kaçtı.
Bursa'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı
Bursa'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı
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Bursa'da tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın bacağından yaralandı. Alınan bilgiye göre, eşi S.A. ile tartışan B.A. (20), 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Gaziakdemir Mahallesi 6. Ferah Sokak'taki babasının evine geldi.

Bursa'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı

Buraya av tüfeğiyle gelen S.A, tartıştığı eşi B.A'yı av tüfeğiyle bacağından vurdu. Daha sonra çocuğunu da yanına alan S.A, 39 OS 989 plakalı otomobiliyle kaçtı. Durumun bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.A'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.A'yı bulmak için çalışma başlattı.

23 Ağu 2020 - 17:55 AA Bursa- Asayiş

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