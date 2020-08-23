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23 Ağu 2020 - 17:58- Asayiş G: 23 Ağu 2020 - 17:59

Giresun'da Ağır Bilanço:17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğankent'te 4 yıkık 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak üzere toplamda 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespiti yaptık"
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sele ilişkin, Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile gazetecilere açıklama yaptı.

Kentte 7 ilçede sel ve heyelan olaylarının meydana geldiğini vurgulayan Kurum, 3 ilçede hasarın boyutunun ağır olduğunu dile getirdi.

Doğankent, Dereli ve Yağlıdere ilçelerinin selden en çok etkilenen 3 ilçe olduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi tüm bakanlıklar seferber oldular ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde ne yaptıysak burada da tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Hem altyapı hem üst yapı imalatlarımızın hasar tespitlerini yapmak amacıyla şu anda 45 ekibimiz sahada. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede 378 binanın hasar tespitinde, Doğankent'te 4 yıkık 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak toplamda 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Tabii hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor."

- "Toplam 31 binanın boşaltma işlemini yapıyoruz"

Bakan Kurum, riskli binaların boşaltılacağını belirterek, "Diğer taraftan hem sel hem heyelan sebebiyle dere güzergahında olan, heyelan riski altında olan alanlar var. Bu alanların tespitini yine bakanlarımızla birlikte yaptık. Bu çerçevede Dereli'de 20 adet binayı boşaltıyoruz. Doğakent'te 11 olmak üzere toplam 31 binanın boşaltma işlemini yapıyoruz." dedi.

Mağdur olan vatandaşları, belediye ve kaymakamlık kanalıyla otellerde misafir edeceklerini anlatan Kurum, "Yine de afet riski taşımayan daha önce bizim konut yaptığımız alanın hemen yanında 200 tane Dereli'de, 150 tane de Doğankent’te yeni konutların inşasına hızlı bir şekilde başlayarak vatandaşlarımızı bu sağlam, güvenli alanlara taşımış olacağız." diye konuştu.

Belediyelere ilk etapta 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Altyapı imalatlarını arkadaşlarımız inceliyor. Hem Dereli'de hem Doğankent'te hem de kısmen Yağlıdere'de zararlar var. Doğankent'te atık ve yağmur suyu hattını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 5 milyon liralık altyapı hasarını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla gidereceğiz. Yine Dereli ilçemizde 6 milyonluk altyapı hasarını karşılayacağız."

23 Ağu 2020 - 17:58 AA Giresun- Asayiş

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