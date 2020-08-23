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23 Ağu 2020 - 21:32- Dünya G: 23 Ağu 2020 - 21:35

Dünya genelinde Kovid-19'u yenenlerin sayısı 16 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 16 milyonu aştı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten ( Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 16 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 16 milyon 27 bin 151 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (3 milyon 152 bin 100), Brezilya (2 milyon 709 bin 638), Hindistan (2 milyon 336 bin 763), Rusya (770 bin 639), Güney Afrika (504 bin 127), Peru (391 bin 144), Meksika (380 bin 492), Şili (371 bin 179), Kolombiya (359 bin 792), İran (309 bin 464), Suudi Arabistan (280 bin 143), Pakistan (275 bin 836) ve Arjantin (251 bin 400) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 237 bin 165'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 23 milyon 504 bin 956'ya ulaşırken virüs nedeniyle 810 bin 878 kişi hayatını kaybetti.

23 Ağu 2020 - 21:32 AA Ankara- Dünya

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