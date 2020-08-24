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24 Ağu 2020 - 12:03- Spor G: 24 Ağu 2020 - 12:04

Beşiktaş'ın PAOK maçı aday kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın aday kadrosu belli oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın aday kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kadroda, UEFA listesinde isimleri olan Adem Ljajic ve Douglas yer almadı.

PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.
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24 Ağu 2020 - 12:03 AA İstanbul- Spor

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