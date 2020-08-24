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24 Ağu 2020 - 12:15- Asayiş G: 24 Ağu 2020 - 13:01

Son Dakika! Bakan Soylu acı bilançoyu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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24 Ağu 2020 - 12:15 AA Giresun- Asayiş

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