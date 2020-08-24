TİKA'dan Namibya'daki genç sporculara malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'nın Zambezi bölgesindeki gençlere ulusal ve uluslararası turnuvalara katılabilmeleri için futbol malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Namibya'daki 14 bölgeden biri olan ve ülke genelindeki gelir dağılımından en az faydalanan bölgeler arasında yer alan Zambezi'deki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp spora başlaması ve turnuvalara katılabilmesi için sporculara futbol malzemesi temin edildi.

Malzemelerin teslim töreninde konuşan TİKA Windhoek Koordinatörü Özlem Güvenç, "Umarım bu proje, Zambezi gençlerinin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine, olumlu yönde destek verecektir." dedi.

Zambezi Futbol Takımı Kaptanı Dennis Matomola da "Zambezi gençliğine verdiğiniz bu katkı, gençlerin futbola olan ilgisini artıracağı gibi onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutacak ve milliyetçilik duygularının gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bu destek için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederim." diye konuştu.