4 kişinin ölümüne neden olmuştu! Yasak olmasına rağmen...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Yasak olmasına rağmen U dönüşü yaparak kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.M.Ö'nün İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Dün gece 3 aracın karıştığı trafik kazasında Ali ve Aysel Dalçık, Emine Abinik ile İbrahim Cankurt hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan sürücü O.M.Ö, tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.