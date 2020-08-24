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24 Ağu 2020 - 16:48- Asayiş G: 24 Ağu 2020 - 16:52

Gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı!

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes Uysal tutuklandı
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24 Ağu 2020 - 16:48 AA İstanbul- Asayiş

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