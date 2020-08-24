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24 Ağu 2020 - 20:14- Belediyeler G: 24 Ağu 2020 - 20:24

Öğrenci aylık akbil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci aylık akbil 2020 nasıl alınır

Öğrenci aylık akbil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci aylık akbil 2020 nasıl alınır sorusu, okulların açılması nedeniyle, ulaşım sorunun çözecek öğrencilerin merak ettiği ve araştırdığı önemli konulardan. Öğrenci akbil bileti nedir, nasıl kaça alınır.. İşte haber detayı..
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Öğrenci kartını nasıl çıkarılır? Öğrenci kartını, online ya da bireysel başvuru şeklinde yapabilirsiniz. - Online başvuru için; fotoğrafınızı ve 'online başvuru formuna' bilgilerinizi kaydettikten sonra, ödeme yapmanız yeterli olacaktır.

Öğrenci Istanbulkart nereden çıkarılır?

Kart-basvuru-merkezleri-1127 adresinde yer alan aşağıdaki Ankarakart Başvuru Merkezlerine kayıt sonrasında öğrenci belgesi, T.C. kimlik aslı ve fotoğraf ile Öğrenci Kartlarını bizzat temin edebilirler.

Indirimli Ankarakart kimler alabilir?

İndirimli Ankara Kart adından da anlaşılacağı üzere toplu taşımada kullanıldığında sahiplerine pek çok ekonomik fırsattan yararlanma imkanı sunmaktadır. İndirimli Ankara Kart sahibi olabilecek kişiler yalnızca öğretmenler ve öğrenciler olarak belirlenmiştir.

Öğrenci aylık akbil başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler bireysel.istanbulkart. istanbul adresine giriş yaparak başvuru formuna işisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydederek online başvuru yapabilirsiniz. İstanbulkart ve 6 TL Kargo ücreti ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz. EFT ve Havale ile yapılan ödemelerin kabul edilmediği de gelen son haberler arasında yerini aldı. Üyelik sayfanızdan giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz.

2. adımda kartınızı teslim alabilmeniz için; İstanbulkart Başvuru Merkezinden şahsen teslim alma veya kargo bedelini ödeyerek adresinize teslim şeklinde iki seçenek sizlere sunuluyor.

Online başvurunuz tamamlandıktan sonra, İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden teslim alma talebinde bulunduysanız;

Kartınız oluşturulduktan sonra, size gelecek SMS doğrultusunda seçtiğiniz İstanbulkart Başvuru Merkezinden size bildirilen tarih ve saat aralığında şahsen giderek kimlik ibrazı ile teslim alabilirsiniz.

Online başvurunuz tamamlandıktan sonra, kargo gönderimini seçtiyseniz;

Kartınız 2 iş günü içinde üretilerek PTT Kargoya verilir. Kartlar PTT aracılığı ile adreslere teslim edilmektedir. Kargo ücreti müşteri tarafından online başvuru esnasında ödenmektedir.

Öğrenci Kart ücreti 10 TL’dir. Öğrenci Kart vizeleme ücreti 5 TL, yenileme ücreti 10 TL olup, kayıp bedeli ise 20 TL’dir.

Akbil Nedir?

Mavi kart olarak da bilinen aylık İstanbulkart yani eski adıyla akbil; Abonman bedeli ve kullanım koşulları UKOME tarafından belirlenen aylık abonman yüklenerek kullanılan “istanbulkart” türüdür. Aylık abonman yüklemesinin yanısıra normal TL yüklemesi yapılarak da kullanılabilen kişisel karttır.

24 Ağu 2020 - 20:14 - Belediyeler

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