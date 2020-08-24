Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.
Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı genç milliler 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.
İlk maçında Bulgaristan'ı da aynı skorla mağlup eden ve grubunda lider konumda bulunan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçını 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa ile yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.