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24 Ağu 2020 - 20:46- Spor

Voleybol: 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Hırvatistan: 0 Türkiye: 3
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı genç milliler 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

İlk maçında Bulgaristan'ı da aynı skorla mağlup eden ve grubunda lider konumda bulunan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçını 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa ile yapacak.

24 Ağu 2020 - 20:46 AA Ankara- Spor

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