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25 Ağu 2020 - 11:23- Siyaset G: 25 Ağu 2020 - 11:24

Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Eski bakanlardan Rifat Serdaroğlu başkanlığındaki Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Eski bakanlardan Rifat Serdaroğlu başkanlığındaki Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Kuruluş için gerekli evrak, kurucu üyeler tarafından İçişleri Bakanlığına getirildi.

Evrakın verilmesinin ardından kurucu üyelerden Esen Fatma Kabadayı, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, "iktidar ve muhalefetten ümidini kesenlerin sesi olmak istediklerini" belirtti.

Kabadayı, "Bizler, Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, barış, kardeşlik, huzur içinde ve eşit yaşamak istediğini biliyoruz ve bunu tesis etmek için yılmadan, durmadan çalışacağımıza ant içiyoruz." dedi.

Doğru Parti'nin Türkiye gibi önce Türk gençliğine, kadınlara ve analara emanet olduğunu kaydeden Kabadayı, "Tüm halkımıza çağrımızdır: Gelin, doğrudan yana olalım, doğru olalım, ülkemizi hep birlikte güzel günlere, doğru bir geleceğe taşıyalım." diye konuştu.

Açıklamanın ardından eski bakan Rifat Serdaroğlu ve partinin diğer kurucu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

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25 Ağu 2020 - 11:23 AA Ankara- Siyaset

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