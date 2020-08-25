Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten kayalıklara düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım yaralandı.
Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehidin naaşının, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.