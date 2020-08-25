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25 Ağu 2020 - 14:33- Asayiş G: 25 Ağu 2020 - 14:41

Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten kayalıklara düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım yaralandı.

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşının, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.
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25 Ağu 2020 - 14:33 AA Hakkari- Asayiş

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