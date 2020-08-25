Mersin'de, bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Rusya vatandaşı R.G'nin merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki apartman dairesinde sahte içki üretimi yaptığını tespit etti.
Eve düzenlenen operasyonda şarap ve likörden oluşan 425 litre sahte içki, cam ve pet şişeler bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.