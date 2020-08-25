Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Ağu 2020 - 18:40- Asayiş G: 25 Ağu 2020 - 18:41

Apartman dairesine düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi

Eve düzenlenen operasyonda şarap ve likörden oluşan 425 litre sahte içki, cam ve pet şişeler bulundu.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
mask

Mersin'de, bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Rusya vatandaşı R.G'nin merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki apartman dairesinde sahte içki üretimi yaptığını tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda şarap ve likörden oluşan 425 litre sahte içki, cam ve pet şişeler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

25 Ağu 2020 - 18:40 AA Mersin- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Belediye binasında dehşet saçtı! mask
Belediye binasında dehşet saçtı!
Sivas'ta korkunç kaza! 1'i bebek, 7 yaralı mask
Sivas'ta korkunç kaza! 1'i bebek, 7 yaralı
Şehit olan er Cihat Şengil'in şehadet haberi ailesine verildi... mask
Şehit olan er Cihat Şengil'in şehadet haberi ailesine verildi...
Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan er şehit oldu mask
Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan er şehit oldu
Son Dakika! Metrobüste korkutan yangın! mask
Son Dakika! Metrobüste korkutan yangın!
FETÖ şüphelisi sunucu hakkında tutuklama talebi mask
FETÖ şüphelisi sunucu hakkında tutuklama talebi
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..." mask
Ankara Koronavirüste Rekor Kırdı, O Bölge Merkez Haline Geldi! Uyarılar Peş Peşe Geliyor: "Çok Büyük Kayıplar Olabilir..."
Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı mask
Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Flaş Gelişme! Sabah Saatlerinde Paylaşıldı
Mehmet Ali Erbil Vefat mı Etti? Türkiye Bu İddiayla Sallanıyor... İşte Erbil'in Son Durumu! mask
Mehmet Ali Erbil Vefat mı Etti? Türkiye Bu İddiayla Sallanıyor... İşte Erbil'in Son Durumu!
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Şokuyla Karşı Karşıya! Tam 235 Kişi... Flaş Tablo! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Şokuyla Karşı Karşıya! Tam 235 Kişi... Flaş Tablo!
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı!

GALERİ

Metrobüs yangınında faciayı kapıları açarak onlarca kişinin hayatını kurtardı mask
Metrobüs yangınında faciayı kapıları açarak onlarca kişinin hayatını kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
Aydın'da polise ateş edip kaçtığı öne sürülen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı mask
Aydın'da polise ateş edip kaçtığı öne sürülen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Avcılar'da korkutan Yangın! Fabrikada çıkan yangın söndürüldü mask
Avcılar'da korkutan Yangın! Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor mask
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL