Kanalizasyon temizliğinin önemi nedir?

KANALİZASYON TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kanalizasyon; atık maddelerin yerleşim yapılardan uzaklaştırılmasını sağlayan bir sistemdir. Kanalizasyon temizliği periyodik bir şekilde yapılması gerekilmektedir. Parçalanması zor olan maddelerin kanalizasyon giderlerine atılmasıyla ve çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan tıkanıklar kanalizasyon temizliği ile çözüme kavuşturulmaktadır.

Kalabalık şehirlerde kanalizasyon sisteminin de önemi oldukça artmaktadır. Kanalizasyon temizliği sadece sorun yaşandığında değil gündelik bir zamanda herhangi bir sorun yaşanmaması için belirli aralıklarla giderlerin temizlenmesi ve bakımı yapılması gerekmektedir.

KANALİZASYON TIKANIKLIKLARI NEDEN OLUR?

Apartmanlarda veya binalarda kanalizasyon tıkanıklığı problemleri meydana gelmektedir. Lavabolara atılan suda çözünemeyen atıklar kanalizasyon tıkanıklığına neden olur. Bakım ve onarımı periyodik olarak yapılmayan kanalizasyon sistemleri hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı açısından ciddi problemler oluşturmaktadır. Kanalizasyon tıkanmaların en büyük nedeni lavaboya dökülen bitkisel ve hayvansal yağlardır.Kanalizasyon sisteminde tıkanmanın en başlı sebepleri;

· Çöpler,

· Yağ atıkları ve ıslak mendiller,

· Ağaç kökleri,

· Sel sularının taşıdığı tortulardır.

TIKALI KANAL NASIL AÇILIR?

Tıkalı kanalın açılması vidanjör araçlar ile gerçekleşmektedir. Vidanjör araçlar; kanalizasyonun içerisine etkili basınçlı su gönderimi yaparak tıkanıkları parçalarına ayırmaktadır. Parçalanan bu atıklar daha sonra yüksek basınçlı vakum ile çekilmektedir. Kanalizasyon hatlarının içerisindeki atık maddeler çekilerek , normal akış aşamasına döndürülmesiyle kanal temizleme işlemi uygulanarak hatların kontrolleri sağlanır. Düzenli olarak temizlenmeyen kanalizasyonlar ileriki zamanlarda taşarak atıkların dışarıya sızmasına neden olabilir.

KANALİZSYON TIKANIKLIĞINI KİM AÇAR?

Kanalizasyonun bakım ve onarımı düzenli olarak yapılmalıdır. Kanalizasyon tıkanıklığını açmak için, öncelikle sorun tespit edilmelidir. Ankara Kanal Açma ile kanalizasyon hattında tıkanmanın temizleme yöntemleri ise şunlardır:

· Fışkırtma

· Şişleme

· Top

· Jetleme

VİDANJÖR HİZMETLERİ NELERDİR?

Vidanjör, evsel veya sanayi atıklarının tutulduğu kuyularının boşaltılmasında, tıkalı kanalizasyonların borularını açmada kullanılan araçlardır. Evlerin lavabolarından, genel şehir logarlarına kadar kanalizasyon sisteminin her bir mertebesinde yaşanabilecek sorunlar vidanjörlerle çözüme kavuşturulur.

Vidanjör hizmetleri yapılmazsa kanalizasyonlarda bulunan atıklar yeraltı sularına karışır. Dolayısıyla çevreye kötü koku ve hijyenik olmayan bir ortam ortaya çıkabilmektedir. Kanal temizleme ve tıkanıklık açma işlemleri için Ankara Vidanjör insan ve çevre sağlığına uygun bir hizmet sunar.

Vidanjör hizmetleri şunlardır:

· Kanal temizleme,

· Atık sularının giderilmesi,

· Tuvalet, banyo ve mutfak tıkanıklıklarının açılması ve temizlenmesi,

· Gider kokularına sebep olan durumların tıkanıklıkların giderilmesi,

· Kanal ve boruların tıkanıklıklarının giderilmesidir.

Kanalizasyon Temizlik Firması Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Kanalizasyon firmalarının güçlü makine parkları olup olmadıklarını kesinlikle sorgulamanız gerekmektedir. Kameralı görüntüleme yapmakta olan firmaları tercih etmeniz sizin için en iyi seçim olacaktır.Görüntüleme cihazları ile noktasal sorun tesip edebilebilir ve sizlere gereksiz kazı gibi maliyetler oluşmasından kurtulabilirsiniz.