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26 Ağu 2020 - 12:36- Yaşam G: 26 Ağu 2020 - 12:37

Dikkat! Meteorolojiden korkutan uyarı!

Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Ardahan, Adana ve Hatay çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Ardahan, Adana ve Hatay çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey, Hatay'ın kuzeybatı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
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26 Ağu 2020 - 12:36 AA Ankara- Yaşam

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