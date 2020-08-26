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26 Ağu 2020 - 13:30- Asayiş G: 26 Ağu 2020 - 13:41

Şüpheli ölüm! Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kaldığı apart otelde ölü bulundu.

Elif Duman
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Şüpheli ölüm! Kaldığı otel odasında ölü bulundu
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26 Ağu 2020 - 13:30 AA Antalya- Asayiş

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