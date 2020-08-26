Ankara'da akıl almaz olay! Koronavirüs testi diye solo test sattılar!

Ankara'da dün öğlen saatlerinde fıkralara konu olacak akıl almaz bir olay yaşandı. Ankara'nın Keçiören semtinde apartman kapısının bozuk olmasını fırsat bilen bir dolandırıcı tüm dairelerin zillerine basarak şansını denedi. Z.K isimli vatandaşa kapıyı açtırmayı başaran dolandırıcı, Sağlık Bakanlığı'dan geldiğini, vatandaşlara ücretsiz hijyen seti dağıttıklarını söyledi ve maske ve eldivenden oluşan paketi Z.K' ye verdi. Ayrıca çok uygun fiyatla koronavirüs test kiti de sattıklarını bildiren dolandırıcı, elinde bulunan kapalı paketi 4 kişilik koronavirüs testi diye Z. K'ye 160 TL'ye sattı. 10 TL'sinin çıkışmadığını belirten ve dolandırıcıdan "O da bizden olsun" yanıtını alan Z.K 150 TL'yi dolandırıcıya verdi. Parayı alan dolandırıcı hızla olay yerinden uzaklaştı.

Paketi açtığında içinden 2 adet solo test çıktığını gören Z.K neye uğradığını şaşırdı. "150 TL'ye 5 naylon eldiven, 5 maske ve 2 tane de solo test almış oldum" diyen Z.K, "Bu oyunu küçükken oynardım ve sonuç hep zeki çıkardı. Şu an yaşadığım durumu, hissettiklerimi anlatamam. Eşim sürekli dışarıda çalışıyor, virüs kapacak tedirginliği ile yaşıyordum, kapıya böyle bir fırsat gelince değerlendirmek istedim. Uzun süredir psikolojik sıkıntılarım vardı bu olay beni daha da yıprattı. Şu durumda bile insanları dolandırmak için fırsat kolluyorlar. Ne diyeyim Allah'ından bulsun, o parayı nasıl yiyecek merak ediyorum" dedi.