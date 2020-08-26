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26 Ağu 2020 - 16:06- Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi:

"En kısa sürede bütün yaraları saracağız, ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor" "226 kilometrelik yol ağının 4 kilometrelik kesiminde yol hasarı oluştu" "Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişleri 10 kişilik bir ekip tarafından yerinde tespit edildi ve projelendirmeye başlandı"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili incelemelerde bulunarak, "En kısa sürede bütün yaraları saracağız, ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan havalanan helikopterle Giresun'da selden zarar gören afet bölgesindeki yolları inceledi.

Karaismailoğlu, sel nedeniyle etkilenen ve kapanan yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince yürütülen yol bakım ve yenileme çalışmalarını inceledi ve Dereli'den sonra en çok hasarın meydana geldiği Yağlıdere ilçesinde helikopterden inerek çalışmalarına devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaismailoğlu, aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometrelik yol ağının 4 kilometrelik kesiminde yol hasarı oluştuğunu belirterek, "Giresun'daki yaralar devlet eliyle sarılacak. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşının yanında. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşımızla birlikteyiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız, ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören kısımların projelendirmesi başlatıldı

Karaismailoğlu, Yağlıdere ilçesinde yaşanan tahribatı en kısa sürede kaldırıp vatandaşların normal hayata dönmesi için canla başla çalıştıklarına işaret etti.

Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişlerinin 10 kişilik bir ekip tarafından yerinde tespit edilerek projelendirmeye başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dereli'de 1 köprümüz ve 2 bin 200 metre istinat duvarımız yıkılarak hasar gördü, 12 menfez de hasar görerek kullanılamaz hale geldi." bilgisini verdi.

- Köy yollarında hasar tespit çalışmaları KGM tarafından yürütülüyor

Karaismailoğlu, KGM ekipleri tarafından köy yollarındaki hasar inceleme ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 30 kişiden oluşan 5 ayrı komisyon kurarak teşkil tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünün altını çizdi.

Öte yandan, KGM ağı dışında kalan grup köy yollarında oluşan hasarlara yönelik tespit çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Buralarda şimdiye kadar yapılan tespitlerde 2 köprü yıkıldı, 3'ünde hasar tespit edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik yol hasar gördü kimi yerlerde ulaşımı kapalı hale geldi. Ayrıca 25 menfez hasarlı hale geldi."

26 Ağu 2020 - 16:06 AA Ankara- Ekonomi

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