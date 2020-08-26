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26 Ağu 2020 - 16:27- Asayiş G: 26 Ağu 2020 - 16:36

Ankara'da 15 yabancı uyruklu göçmen yakalandı

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 13'ü Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu olmak üzere 15 göçmen yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 13'ü Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu olmak üzere 15 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde yabancı uyruklulara yönelik uygulama yaptı.

Tespit edilen 13'ü Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu toplam 15 göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
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26 Ağu 2020 - 16:27 AA Ankara- Asayiş

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