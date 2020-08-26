Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonunda giyeceği üç formayı sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ile tanıttı.
Hafta başından itibaren "Gençliğin İsyanı" sloganıyla tanıtım çalışmasının başlatıldığı formalar, saat 19.23'te "Biz Ankara'yız! Biz Gençlerbirliği'yiz!" sloganıyla paylaşıldı.
Tanıtım videosunda Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ yer aldı.
Çubuklu klasik "Kırmızı Kara" formanın yanı sıra beyaz formanın yeni dizayn edilmiş halinin futbolcular tarafından beğenildiği belirtildi. Ayrıca siyah yıldızlı alternatif formanın da futbolcuların büyük beğenisini kazandığı ifade edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.