Bakan Pakdemirli kuru üzüm alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.