Bakan Pakdemirli kuru üzüm alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız."