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27 Ağu 2020 - 11:57- Ekonomi G: 27 Ağu 2020 - 11:58

Bakan Pakdemirli kuru üzüm alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız."

27 Ağu 2020 - 11:57 AA Manisa- Ekonomi

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