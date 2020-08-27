Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Ağu 2020 - 12:16- Belediyeler

Keban HES 46 yıldır kesintisiz enerji üretiyor

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 1974'ten bu yana 46 yıldır kesintisiz sürdürdüğü enerji üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 27 milyar dolar katkı sağladı. Devlet Su İşleri (DSİ), söz konusu baraj inşaatının 1966-1974 yılları arasında yapım çalışmalarını fotoğraflarla kayıt altına aldı. Fotoğraflarda inşaattaki büyük iş makinelerinin o zaman Elazığ il merkezinde faytonların yanından geçişi, Elazığlıların iş makinelerini ilgiyle izleyişi, yapımı için kurulan beton santrali, sondaj ve patlatma çalışmalarıyla yıkılan eski Fırat Köprüsü de yer alıyor.
mask
+12
Haber albümü için resme tıklayın
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 1974'ten bu yana 46 yıldır kesintisiz sürdürdüğü enerji üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 27 milyar dolar katkı sağladı. Devlet Su İşleri (DSİ), söz konusu baraj inşaatının 1966-1974 yılları arasında yapım çalışmalarını fotoğraflarla kayıt altına aldı. Fotoğraflarda inşaattaki büyük iş makinelerinin o zaman Elazığ il merkezinde faytonların yanından geçişi, Elazığlıların iş makinelerini ilgiyle izleyişi, yapımı için kurulan beton santrali, sondaj ve patlatma çalışmalarıyla yıkılan eski Fırat Köprüsü de yer alıyor.

27 Ağu 2020 - 12:16 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi: mask
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi:
CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret mask
CHP'den Türk Dişhekimleri Birliğine ziyaret
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: "Özel tiyatrolara maddi desteklerimiz sürüyor" mask
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: "Özel tiyatrolara maddi desteklerimiz sürüyor"
Çankaya Belediyesi'nden çevreye büyük katkı - Ankara mask
Çankaya Belediyesi'nden çevreye büyük katkı - Ankara
Akyurt Belediyesi'nin arıcılara hibe ettiği 99 kovandan bal alınmaya başlandı mask
Akyurt Belediyesi'nin arıcılara hibe ettiği 99 kovandan bal alınmaya başlandı
Yenimahalle’nin üretim yelpazesi genişliyor - Ankara mask
Yenimahalle’nin üretim yelpazesi genişliyor - Ankara
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor!
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı!
Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak... mask
Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak...
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak... mask
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak...
Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı! İşte detaylar... mask
Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı! İşte detaylar...
İğrenç anne ifşa oldu! Bebeğinin çıplak fotoğraflarını satan Elif S., için soruşturma açıldı mask
İğrenç anne ifşa oldu! Bebeğinin çıplak fotoğraflarını satan Elif S., için soruşturma açıldı

GALERİ

Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları - 27 Ağustos 2020 mask
Son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları - 27 Ağustos 2020
Ambulans sürücüsüne silahlı saldırı! - Video Haber mask
Ambulans sürücüsüne silahlı saldırı! - Video Haber
Doğuştan bedensel engelli genç kız kitap yazdı mask
Doğuştan bedensel engelli genç kız kitap yazdı
Yenimahalle Belediyesi’nden seyyar operasyonu mask
Yenimahalle Belediyesi’nden seyyar operasyonu
Düzce'de korku dolu anlar yaşandı! mask
Düzce'de korku dolu anlar yaşandı!
İki camiye saldırıp 51 kişiyi katletmişti! Verilen ceza sonrası Türkiye'den ilk tepki mask
İki camiye saldırıp 51 kişiyi katletmişti! Verilen ceza sonrası Türkiye'den ilk tepki
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL