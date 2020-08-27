27 Ağu 2020 - 12:16- Belediyeler

Keban HES 46 yıldır kesintisiz enerji üretiyor

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 1974'ten bu yana 46 yıldır kesintisiz sürdürdüğü enerji üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 27 milyar dolar katkı sağladı. Devlet Su İşleri (DSİ), söz konusu baraj inşaatının 1966-1974 yılları arasında yapım çalışmalarını fotoğraflarla kayıt altına aldı. Fotoğraflarda inşaattaki büyük iş makinelerinin o zaman Elazığ il merkezinde faytonların yanından geçişi, Elazığlıların iş makinelerini ilgiyle izleyişi, yapımı için kurulan beton santrali, sondaj ve patlatma çalışmalarıyla yıkılan eski Fırat Köprüsü de yer alıyor.