77 yaşındaki adam feci şekilde can verdi!

Silivri'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 77 yaşındaki Günay Yalın, hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'deki bir sitede oturan Yalın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cesedi morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı.
Yalın'ın alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.