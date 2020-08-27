Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Ağu 2020 - 16:15- Asayiş G: 27 Ağu 2020 - 16:16

77 yaşındaki adam feci şekilde can verdi!

Silivri'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 77 yaşındaki Günay Yalın, hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Silivri'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 77 yaşındaki Günay Yalın, hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki bir sitede oturan Yalın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cesedi morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı.

Yalın'ın alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı mask
İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber mask
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber mask
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber
Tekirdağ'da silahlı saldırı! Seken kurşun 13 yaşındaki çocuğa isabet etti mask
Tekirdağ'da silahlı saldırı! Seken kurşun 13 yaşındaki çocuğa isabet etti
Diyarbakır anneleri dağdaki evlatlarına seslendi mask
Diyarbakır anneleri dağdaki evlatlarına seslendi
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında şok itiraf! Demir çubuklarla taciz etti! mask
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında şok itiraf! Demir çubuklarla taciz etti!
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı mask
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Ambulans sürücüsüne silahlı saldırı! - Video Haber mask
Ambulans sürücüsüne silahlı saldırı! - Video Haber
Düzce'de korku dolu anlar yaşandı! mask
Düzce'de korku dolu anlar yaşandı!
Kan donduran detaylar! Örgütten kaçıp teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı - Video Haber mask
Kan donduran detaylar! Örgütten kaçıp teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı - Video Haber

27 Ağu 2020 - 16:15 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da 15 yabancı uyruklu göçmen yakalandı mask
Ankara'da 15 yabancı uyruklu göçmen yakalandı
Ankara'da akıl almaz olay! Koronavirüs testi diye solo test sattılar! mask
Ankara'da akıl almaz olay! Koronavirüs testi diye solo test sattılar!
Şüpheli ölüm! Kaldığı otel odasında ölü bulundu mask
Şüpheli ölüm! Kaldığı otel odasında ölü bulundu
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor!
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı!
Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak... mask
Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak...
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak... mask
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak...
Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı! İşte detaylar... mask
Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı! İşte detaylar...
İğrenç anne ifşa oldu! Bebeğinin çıplak fotoğraflarını satan Elif S., için soruşturma açıldı mask
İğrenç anne ifşa oldu! Bebeğinin çıplak fotoğraflarını satan Elif S., için soruşturma açıldı

GALERİ

İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı mask
İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber mask
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu mask
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber mask
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışması 1 Eylül'e kadar uzatıldı mask
Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışması 1 Eylül'e kadar uzatıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL