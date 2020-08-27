Meteorolojiden uyarı! Sıcaklıklar dibi görecek!

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, bölge sıcak havanın etkisinde olacak.
Bu doğrultuda hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 Eylül Cuma gününe kadar hissedilir derecede artacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölgede hafta boyunca yağış beklenmiyor.
Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının Burdur ve Isparta'da 34 ila 38 derece, Muğla ve Antalya'da ise 36 ila 41 derece arasında olması bekleniyor.
Açıklamada, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.