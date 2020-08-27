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27 Ağu 2020 - 16:34- Yaşam G: 27 Ağu 2020 - 16:35

Meteorolojiden uyarı! Sıcaklıklar dibi görecek!

Yarından 4 Eylül'e kadar sıcaklıkların Burdur ve Isparta'da 34 ila 38 derece, Muğla ve Antalya'da ise 36 ila 41 derece arasında olması bekleniyor

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, bölge sıcak havanın etkisinde olacak.

Bu doğrultuda hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 Eylül Cuma gününe kadar hissedilir derecede artacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgede hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının Burdur ve Isparta'da 34 ila 38 derece, Muğla ve Antalya'da ise 36 ila 41 derece arasında olması bekleniyor.

Açıklamada, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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27 Ağu 2020 - 16:34 AA Antalya- Yaşam

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