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28 Ağu 2020 - 00:38- Yaşam G: 28 Ağu 2020 - 00:39

Süper Loto 1 kişiye, 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı!

27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 52, 10, 6, 31, 59, 43 sayılarına isabet etti. Son çekilişi 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen Süper Loto’da 31 milyon 452 bin 737 TL büyük ikramiye devretmişti.
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Süper Loto, rekor ikramiye kazandırdı.Süper Loto 1 kişiye, 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı!Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 52, 10, 6, 31, 59, 43 sayılarına isabet etti. Son çekilişi 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen Süper Loto’da 31 milyon 452 bin 737 TL büyük ikramiye devretmişti.


Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak ilk büyük ikramiyemizi Süper Loto ile vermenin mutluluğunu yaşarken, Tekirdağ Muratlı’ya isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi de tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin.” ifadelerine yer verildi.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.


Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

28 Ağu 2020 - 00:38 Ankara- Yaşam

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