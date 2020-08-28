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28 Ağu 2020 - 10:12- Belediyeler G: 28 Ağu 2020 - 10:21

Antrenörler sokakta, vatandaşlar balkonda spor yaptı - Ankara

Mamak Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş spor etkinliklerini gün yüzüne çıkaran “Kapımda Spor Etkinliği” ni sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş spor etkinliklerini gün yüzüne çıkaran “Kapımda Spor Etkinliği” ni sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Gülveren Arif Yaldız Koşu Yolu’nda gerçekleştirilen etkinliğin bu kez adresi Boğaziçi İlköğretim Okulu bahçesi oldu.

Mamak Belediyesi’nin yeni tip koronavirüs ( covid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı etkinlikte, eğitmenlerin sokakta yaptığı  spor etkinliklerine vatandaşlar  evlerinden çocuklar da  sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oyunlara dahil olarak eşlik etti. Halat çekmeden ip atlamaya, yakan toptan istop oyununa kadar birçok etkinliğe katılarak keyifli bir gün geçiren çocuklar,  Mamak Belediyesi antrenörlerinin oluşturduğu takımlarla gerçekleşen yarışmalarda da  gönüllerince eğlendi.

Antrenörlerin etkinlik çerçevesinde vatandaşın göreceği şekilde sokakta yaptığı hareketlere, evlerinden çıkmayan vatandaşlar balkonlarından ve pencere önlerinden eşlik etti. Etkinlik sonrası çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
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28 Ağu 2020 - 10:12 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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