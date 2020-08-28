Haberler Ankara Haberler Ankara
28 Ağu 2020 - 10:19- Asayiş G: 28 Ağu 2020 - 10:26

Ormanlık alanda cesedi bulunmuştu! Cinayetle ilgili flaş gelişme!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulunan kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulunan kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusuf A'nın 24 Ağustos Pazartesi günü Kırkgeçit Mahallesi Mecit Yaylası Saldere mevkisindeki ormanlık alanda silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, katil zanlısı olduğu belirlenen B.A. suç aleti tabancayla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Bakan Soylu açıkladı: 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi mask
Bakan Soylu açıkladı: 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şehirleri kan gölüne çevireceklerdi! Toprağa gömülü halde bulundu! mask
Şehirleri kan gölüne çevireceklerdi! Toprağa gömülü halde bulundu!
Kan donduran olay! İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu mask
Kan donduran olay! İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu
Aynı aileden 5 kişi dehşeti yaşadı! Kafede otururken... mask
Aynı aileden 5 kişi dehşeti yaşadı! Kafede otururken...
FETÖ'nün TSK'deki "mahrem imamları"na operasyon! Çok sayıda gözaltı - Video Haber mask
FETÖ'nün TSK'deki "mahrem imamları"na operasyon! Çok sayıda gözaltı - Video Haber
77 yaşındaki adam feci şekilde can verdi! mask
77 yaşındaki adam feci şekilde can verdi!
İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı mask
İstanbul'da korkunç patlama! Duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber mask
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber mask
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber
Tekirdağ'da silahlı saldırı! Seken kurşun 13 yaşındaki çocuğa isabet etti mask
Tekirdağ'da silahlı saldırı! Seken kurşun 13 yaşındaki çocuğa isabet etti

28 Ağu 2020 - 10:19 AA Kayseri- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
77 yaşındaki adam feci şekilde can verdi! mask
77 yaşındaki adam feci şekilde can verdi!
Ankara'da 15 yabancı uyruklu göçmen yakalandı mask
Ankara'da 15 yabancı uyruklu göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Musa Orhan açıklaması! mask
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Musa Orhan açıklaması!
Ankara'da akıl almaz olay! Koronavirüs testi diye solo test sattılar! mask
Ankara'da akıl almaz olay! Koronavirüs testi diye solo test sattılar!
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde 3 mahalle karantinaya alındı!
Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak... mask
Ankara'da Koronavirüs Feci Seviyeye Ulaştı! Bakanlıktan Sonra Valilik Devreye Girdi, Artık Bunlar da Yasak...
Mehmet Ali Erbil Vasiyetini Hazırlattı! Milyonlarca Hayranı Şok Geçirdi, Son Sağlık Durumu... mask
Mehmet Ali Erbil Vasiyetini Hazırlattı! Milyonlarca Hayranı Şok Geçirdi, Son Sağlık Durumu...
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak... mask
Ankara'da Koronavirüste Feci Tablo! İçişleri Bakanlığı Olaya El Koydu, Yarından İtibaren Yasak! Yapanlar Cezaya Çarptırılacak...
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Olay! Duyanların Yüreği Yandı... "Üzgünüz, sistemde..." mask
Ankara'da Koronavirüste Akıllara Durgunluk Veren Olay! Duyanların Yüreği Yandı... "Üzgünüz, sistemde..."
Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı! İşte detaylar... mask
Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı! İşte detaylar...

GALERİ

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın en başarılı ilçe belediyesi seçildi mask
Çankaya Belediyesi, Ankara’nın en başarılı ilçe belediyesi seçildi
Fatma Girik öldü mü? Bodrum'da ki evinde... mask
Fatma Girik öldü mü? Bodrum'da ki evinde...
Yenimahalle’nin Konukevi, pandemide güvenli liman oldu... 6 ayda 30 bine yakın vatandaşa kucak açıldı mask
Yenimahalle’nin Konukevi, pandemide güvenli liman oldu... 6 ayda 30 bine yakın vatandaşa kucak açıldı
PTT personel alımı ne zaman? İşte şartlar ve başvuru formu mask
PTT personel alımı ne zaman? İşte şartlar ve başvuru formu
Şehirleri kan gölüne çevireceklerdi! Toprağa gömülü halde bulundu! mask
Şehirleri kan gölüne çevireceklerdi! Toprağa gömülü halde bulundu!
KPSS sınavı ertelenecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine... mask
KPSS sınavı ertelenecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL