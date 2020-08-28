Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Endeks bu ay, temmuza göre yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5,8 artarak 105,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 yükselerek 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 artışla 94,9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,3 azalarak 85 değerine geriledi.
Tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 2,2 azalarak 59,6 değerine düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.