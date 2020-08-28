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28 Ağu 2020 - 10:35- Belediyeler G: 28 Ağu 2020 - 10:46

Başkan Altınok’tan Keçiören’in minik üçüzlerine hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında 11 Temmuz’da dünyaya gelen ve 2020’nin ilk üçüzleri olan Nehir, Nil ve İdil için hediye takdiminde bulundu. Başkan Altınok, “Bir buçuk aylık olan üçüzlerimize yüce rabbimden sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum. Üçüzlerimizin aileleri için hayırlı evlatlar olarak büyüyüp devletimiz ve milletimiz için faydalı işler yapacaklarına gönülden inanıyorum.” dedi.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında 11 Temmuz’da dünyaya gelen ve 2020’nin ilk üçüzleri olan Nehir, Nil ve İdil için hediye takdiminde bulundu. Başkan Altınok, “Bir buçuk aylık olan üçüzlerimize yüce rabbimden sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum. Üçüzlerimizin aileleri için hayırlı evlatlar olarak büyüyüp devletimiz ve milletimiz için faydalı işler yapacaklarına gönülden inanıyorum.” dedi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hoşgeldin Bebek projesi kapsamında Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Melisa Gizem(25) ve Kadir Çetinkaya(27) çiftinin 11 Temmuz 2020’de dünyaya gelen üçüz bebekleri için Başkan Turgut Altınok tarafından gönderilen hediyeleri takdim ettiler.

“AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ”

Başkan Altınok, bir buçuk ay önce dünyaya gelen üçüz bebeklerin Keçiören’de yaşadığı haberini alır almaz Çetinkaya ailesine ziyarette bulunularak taleplerin yerine getirilmesi talimatını verdiğini anımsattı. Altınok, “İlçemizde dünyaya gelen bebeklerimiz için ailelere ‘Hoşgeldin bebek’ diyerek hediyelerini veriyoruz. Devletlerin ve milletlerin geleceği, ikbali ve istikbali olan çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talep ve beklentilerin karşılanması için ekiplerimiz her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyor.” diye konuştu.

ŞAŞKINLIK YARATAN MÜJDE

Üçüzleri olacaklarını ilk öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten anne Melisa Gizem Çetinkaya, şuanda bir buçuk aylık olan üçüzlerin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını belirtti.  Baba Kadir Çetinkaya ise Nehir, Nil ve İdil isimli minik bebeklerin bakımlarının zor olduğunu ancak evlat sahibi olmanın, üstelik de üçüz babası olmanın büyük mutluluk kaynağı olduğunu aktardı.
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28 Ağu 2020 - 10:35 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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