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28 Ağu 2020 - 13:08- Ekonomi

İYİ Parti, ekonomi paketi açıklayacak

Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı: "İYİ Partinin hazırladığı ve Genel Başkanımız Meral Akşener'in yakın bir zamanda açıklayacağı program ile ekonomideki kronik problemler çözülecek ve Türk ekonomisi teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlam bir temele oturtulacaktır" "(Kovid-19) Gerekli önlemler alınmadığı takdirde hastalığın tedavisinde sadece sağlık sistemi değil, mali boyut itibarıyla da bir çöküntü yaşanması kaçınılmazdır" "Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yıllık 50 milyar metreküptür. Bulunan gaz rezervi, Türkiye'nin ancak 6 yıllık ihtiyacını karşılayabilecektir"
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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, "İYİ Partinin hazırladığı ve Genel Başkanımız Meral Akşener'in yakın bir zamanda açıklayacağı program ile ekonomideki kronik problemler çözülecek ve Türk ekonomisi teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlam bir temele oturtulacaktır." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, devleti oluşturan tüm kurumlarda kriz yaşandığını öne sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında son günlerde ciddi artışlar yaşandığına işaret eden Paçacı, Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilerle "adeta TÜİK'le alay eder" hale geldiğini söyledi. Paçacı, "Son yıllarda TÜİK'in en önemli özelliği açıkladığı verilerin gerçekleri yansıtmamasıdır. Maalesef Sağlık Bakanlığının da açıkladığı veriler, gerçeklerden uzaktır. Türk Tabipler Birliğinin açıklamaları ve illerden gelen bilgiler doğrultusunda gerek hasta sayısının gerekse hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Salgının kontrolden çıktığını öne süren Paçacı, "Gerekli önlemler alınmadığı takdirde hastalığın tedavisinde sadece sağlık sistemi değil mali boyut itibarıyla da bir çöküntü yaşanması kaçınılmazdır." diye konuştu.

- Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi

Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunun açıklandığını anımsatan Paçacı, bunun herkesi sevindirdiğini ancak hükümetin abartılı ve doğru olmayan değerlendirmeler yaptığını öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ifadelerinin aksine bulunan gazın tek başına Türkiye'nin cari işlemler açığını kapatacak boyutta olmadığını iddia eden Paçacı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yıllık cari işlemler açığı ortalama 40 milyar dolar civarındadır. Bu yıl 7. ay itibarıyla cari açık 20 milyar doları bulmuştur. Bulunan gazın ekonomik değeri ise ortalama 32 milyar dolardır. Türkiye'nin doğal gaz tüketimi ise yıllık 50 milyar metreküptür. Bulunan gaz rezervi, Türkiye'nin ancak 6 yıllık ihtiyacını karşılayabilecektir.

Gazın tüketime hazır hale getirilmesine kadarki maliyeti de düşüldükten sonra gazın 6 yıl süresince cari açığa olumlu katkısı yıllık 4,5 milyar dolar civarında olmaktadır. Diğer bir deyimle cari açığa katkısı 6 yıl süresince cari açığın ancak yüzde 10'u kadar olabilecektir. Bunun dışındaki söylemler yanlış ve abartılıdır."

- "Teknoloji yoğun ürün üretimi ve ihracatı teşvik edilmeli"

İYİ Parti olarak cari açığın nasıl kapatılacağına ilişkin önerileri olduğunu ifade eden Paçacı, şöyle konuştu:

"Yüksek katma değerli, teknoloji yoğun ürün üretimi ve ihracat teşvik edilmelidir. Üretimde dövize dayalı ara mal girdileri azaltılmalı, yerli üretim teşvik edilmelidir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmeli ve teşvik edilmelidir. Turizm sektörü ciddi biçimde teşvik edilmeli, desteklenmelidir. Ülkemize doğrudan yabancı yatırım çekmek için uygun ortam oluşturulmalıdır. Gereksiz döviz harcamalarından kaçınılmalıdır. Bu tavsiyelerimiz dinlenir ve uygulanırsa cari işlemler açığı ortadan kalkabilir."

Hükümetin bu tavsiyelerin tam tersini uyguladığını iddia eden Paçacı, ekonomide alınan yanlış kararların krizin derinleşmesine sebep olduğunu, Merkez Bankası politika faizinin 8,25'e kadar düşürülmesi ve negatif reel faiz oluşmasının dolarizasyonu ve kuru tetikleyen unsurların başında geldiğini anlattı.

Bankaların batık kredilerinin de hızla arttığını öne süren Paçacı, "Bugün bankalardaki sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 25'lere yaklaşmıştır." dedi.

Bütçe açığının 7. ayda 140 milyar liraya ulaştığını, hazinenin nakit açığı ve kamu borçlanmasının da sürekli arttığını söyleyen Paçacı, Bakan Albayrak'ın doğru rakamları açıklamadığını ve görevi bırakması gerektiğini öne sürdü.

2019'da faiz harcamalarının yüzde 93 artarak 99,9 milyar liraya yükseldiğini, 2020'nin 7 aylık döneminde ise faiz harcamalarının 79,4 milyar lira olduğunu kaydeden Cihan Paçacı, "Ekonomi yönetimi maalesef yanlış uygulamalarını inatla sürdürmeye devam etmektedir. İYİ Partinin hazırladığı ve Genel Başkanımız Meral Akşener'in yakın bir zamanda açıklayacağı program ile ekonomideki kronik problemler çözülecek ve Türk ekonomisi teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlam bir temele oturtulacaktır."

28 Ağu 2020 - 13:08 AA Ankara- Ekonomi

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