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28 Ağu 2020 - 14:49- Asayiş G: 28 Ağu 2020 - 14:57

Muş'ta terör operasyonu! Aralarında HDP'li ismin de yer aldığı 9 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında HDP İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 9'u tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör propagandası yaptıkları, 2014 yılında Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen, güvenlik güçlerine taşlı ve molotofkokteylli saldırıda bulunulan eylemlere katıldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Yiğit'in de olduğu 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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28 Ağu 2020 - 14:49 AA Muş- Asayiş

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