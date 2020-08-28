Muş'ta terör operasyonu! Aralarında HDP'li ismin de yer aldığı 9 kişi tutuklandı

Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin terör propagandası yaptıkları, 2014 yılında Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen, güvenlik güçlerine taşlı ve molotofkokteylli saldırıda bulunulan eylemlere katıldıkları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Yiğit'in de olduğu 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.