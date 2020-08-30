Kanalda kaybolmuştu! Cesedi bu sabah bulundu...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Cumali Eskikanbur (40) arkadaşıyla gece saatlerinde Camuzcu Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi.
Eskikanbur'un serinlemek için girdiği kanalda kaybolması üzerine arkadaşı durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler kanalda arama çalışması başlattı.
Eskikanbur'a ulaşılamayınca aramalara ara verilip kanala verilen suyun kesilmesi sağlandı.
Su seviyesinin düştüğü kanalda sabah saatlerinde devam edilen aramalarda Eskikanbur'un cesedine ulaşıldı.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.