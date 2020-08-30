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30 Ağu 2020 - 16:14- Spor

Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Belçika&#39;da düzenlenen Porsche Super Kupa&#39;da birinci sırayı aldı.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu...
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Belçika'da düzenlenen Porsche Super Kupa'da birinci sırayı aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, SPA pistinde koşulan sezonun 7. yarışını kazanmayı başardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Belçika'da kutlayan Red Bull Sporcusu Ayhancan, "Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, destek olanlara ve Red Bull aileme yanımda oldukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Porsche Super Kupa'daki ikinci zaferine ulaşan Ayhancan, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek, pilotlar sıralamasında 113 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Birinci sıradan başladığı zorlu yarışta liderliğini baştan sona korumayı başaran Ayhancan'ın, İtalya’nın Monza pistinde 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek son yarış öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansı da sürüyor.

30 Ağu 2020 - 16:14 AA Ankara- Spor

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