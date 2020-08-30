Düğünde tabancayla havaya ateş etti, kendini öldürdü!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde silahla kazara kendini yaralayan genç yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Kalın köyünde dün akşam düğüne katılan F.A. (24), tabancayla havaya ateş etti.
Daha sonra tabancayı beline koymak isteyen F.A, silahının kazara ateş alması sonucu karın bölgesinden yaralandı.
Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan F.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.