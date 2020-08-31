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31 Ağu 2020 - 11:59- Asayiş G: 31 Ağu 2020 - 12:00

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli soruşturmada, 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ ile iltisakı bulunduğu tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller bulunan, halen görevdeki 2 üsteğmen, 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
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31 Ağu 2020 - 11:59 AA Ankara- Asayiş

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