Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00 sularında bir kişi, metronun gelmesini bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Kadına saldırıp üstüne çullanan adama istasyonda bulunan diğer yolcular anında müdahale etti. O anlar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Tecavüz girişiminde bulunan sapık kalabalığın arasında kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler!
Olay ABD'nin Manhattan bölgesinde meydana geldi. Olay yerine gelen NewYork polisi, yüz tanıma sistemi ile zanlıyı hemen yakaladı. Yüz tanıma programı ile 23. bölgede yakalandığı söylenen zanlı tutuklanarak cezaevine götürüldü. Zanlının yakalanmasında çekilen görüntülerin çok büyük etkisinin olduğu belirtildi.
Tecavüz girişiminde bulunan zanlının kimliği Jose Reyes olarak açıklanırken ülkede ki tecavüz suçlarının giderek artması halk arasında tedirginliğe yol açıyor.
Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler!
Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler! Gündeme bomba gibi düşen haber ve hebere ilişkin görüntüler herkesi ayağa kaldırdı. Metro istasyonunda bir kişi, 25 yaşındaki bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Olay yerine anında gelen polis hemen harkete geçti. Video ve fotoğrafları yayınlanan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler! İşte detaylar...
Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00 sularında bir kişi, metronun gelmesini bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Kadına saldırıp üstüne çullanan adama istasyonda bulunan diğer yolcular anında müdahale etti. O anlar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Tecavüz girişiminde bulunan sapık kalabalığın arasında kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.