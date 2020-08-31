Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00 sularında bir kişi, metronun gelmesini bekleyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Kadına saldırıp üstüne çullanan adama istasyonda bulunan diğer yolcular anında müdahale etti. O anlar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Tecavüz girişiminde bulunan sapık kalabalığın arasında kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler!



Olay ABD'nin Manhattan bölgesinde meydana geldi. Olay yerine gelen NewYork polisi, yüz tanıma sistemi ile zanlıyı hemen yakaladı. Yüz tanıma programı ile 23. bölgede yakalandığı söylenen zanlı tutuklanarak cezaevine götürüldü. Zanlının yakalanmasında çekilen görüntülerin çok büyük etkisinin olduğu belirtildi.



Tecavüz girişiminde bulunan zanlının kimliği Jose Reyes olarak açıklanırken ülkede ki tecavüz suçlarının giderek artması halk arasında tedirginliğe yol açıyor.