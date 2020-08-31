Biyogaz üretim kuyusu can aldı! 2 kardeş hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, biyogaz üretim kuyusunu temizlerken gazdan zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Araplı beldesinde Osman Ertuğrul (35) temizlemek için ahırda bulunan biyogaz üretim kuyusuna girdi.
Uzun süre kendisinden haber alınamayınca ağabeyi Ayhan Ertuğrul da (48) kuyuya indi.
İki kardeşin kuyudan çıkmaması üzerine yakınları sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istedi.
Sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.
Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'un da kardeşleri olan Ayhan ve Osman Ertuğrul'un cenazeleri, otopsi için Yozgat Adli Tabipliğe gönderildi.
AFAD ekiplerinin kuyuda yapığı ölçümde hidrojen sülfür gazı tespit edildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.