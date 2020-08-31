Biyogaz üretim kuyusu can aldı! 2 kardeş hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, biyogaz üretim kuyusunu temizlerken gazdan zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Araplı beldesinde Osman Ertuğrul (35) temizlemek için ahırda bulunan biyogaz üretim kuyusuna girdi.

Uzun süre kendisinden haber alınamayınca ağabeyi Ayhan Ertuğrul da (48) kuyuya indi.

İki kardeşin kuyudan çıkmaması üzerine yakınları sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istedi.

Sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'un da kardeşleri olan Ayhan ve Osman Ertuğrul'un cenazeleri, otopsi için Yozgat Adli Tabipliğe gönderildi.

AFAD ekiplerinin kuyuda yapığı ölçümde hidrojen sülfür gazı tespit edildiği öğrenildi.