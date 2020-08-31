Haberler Ankara Haberler Ankara
31 Ağu 2020 - 15:13- Asayiş G: 31 Ağu 2020 - 15:26

Biyogaz üretim kuyusu can aldı! 2 kardeş hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, biyogaz üretim kuyusunu temizlerken gazdan zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, biyogaz üretim kuyusunu temizlerken gazdan zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Araplı beldesinde Osman Ertuğrul (35) temizlemek için ahırda bulunan biyogaz üretim kuyusuna girdi.

Uzun süre kendisinden haber alınamayınca ağabeyi Ayhan Ertuğrul da (48) kuyuya indi.

İki kardeşin kuyudan çıkmaması üzerine yakınları sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istedi.

Sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarılan kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'un da kardeşleri olan Ayhan ve Osman Ertuğrul'un cenazeleri, otopsi için Yozgat Adli Tabipliğe gönderildi.

AFAD ekiplerinin kuyuda yapığı ölçümde hidrojen sülfür gazı tespit edildiği öğrenildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu mask
21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu
Aile Sağlığı Merkezinde darp iddiası! Hemşire, doktoru... mask
Aile Sağlığı Merkezinde darp iddiası! Hemşire, doktoru...
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede mask
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Alüminyum folyoyla kaplanan kutulardan tarihi eser çıktı - Video Haber mask
Alüminyum folyoyla kaplanan kutulardan tarihi eser çıktı - Video Haber
Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler! mask
Yer yerinden oynadı! Metroda tecavüz girişimi! Şok görüntüler!
Belediye binası önündeki cinayetle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı mask
Belediye binası önündeki cinayetle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı
Konya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 gözaltı mask
Konya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 gözaltı mask
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 gözaltı
5 yaşındaki Suriyeli çocuk sulama kanalında ölü bulundu! mask
5 yaşındaki Suriyeli çocuk sulama kanalında ölü bulundu!
15 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi mask
15 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi

31 Ağu 2020 - 15:13 AA Yozgat- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Konya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 gözaltı mask
Konya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Düğün sırasında kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu mask
Düğün sırasında kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu
Bu kadarına da pes! Bebeğin altındaki beze saklamışlar mask
Bu kadarına da pes! Bebeğin altındaki beze saklamışlar
Düğünde tabancayla havaya ateş etti, kendini öldürdü! mask
Düğünde tabancayla havaya ateş etti, kendini öldürdü!
Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı babasını öldürdü! mask
Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı babasını öldürdü!
Girdikleri evin sahibini darbedip 20 bin lirasını gasbetmişlerdi! Olayla ilgili 4 zanlı... mask
Girdikleri evin sahibini darbedip 20 bin lirasını gasbetmişlerdi! Olayla ilgili 4 zanlı...
Anket Korona Döneminde Nasıl Geçindiniz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Okullara Koronavirüs Bulaştı! Koronalı Okulların Listesi Yayınlandı... Hangi Okullarda Korona Var? mask
Ankara'da Okullara Koronavirüs Bulaştı! Koronalı Okulların Listesi Yayınlandı... Hangi Okullarda Korona Var?
Ankara'da Çember Daralıyor, Korkunç Son Yaklaştı! Uzmanlar; Kara Haberi Verdiler... 560 Kişi Öldü mask
Ankara'da Çember Daralıyor, Korkunç Son Yaklaştı! Uzmanlar; Kara Haberi Verdiler... 560 Kişi Öldü
Ankaralılar Hayatını Kaybediyor! Koronavirüs Kontrolden Çıktı, Dünkü Ölü Sayısı Ağızları Açık Bıraktı! mask
Ankaralılar Hayatını Kaybediyor! Koronavirüs Kontrolden Çıktı, Dünkü Ölü Sayısı Ağızları Açık Bıraktı!
Kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti mask
Kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı babasını öldürdü! mask
Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı babasını öldürdü!
Son Dakika! Valilik, "Salgın Tedbirleri"ni duyurdu! mask
Son Dakika! Valilik, "Salgın Tedbirleri"ni duyurdu!

GALERİ

Aile Sağlığı Merkezinde darp iddiası! Hemşire, doktoru... mask
Aile Sağlığı Merkezinde darp iddiası! Hemşire, doktoru...
Engelliler koronavirüs tedbirlerine uymayanları protesto etti mask
Engelliler koronavirüs tedbirlerine uymayanları protesto etti
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede mask
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyede
Alüminyum folyoyla kaplanan kutulardan tarihi eser çıktı - Video Haber mask
Alüminyum folyoyla kaplanan kutulardan tarihi eser çıktı - Video Haber
Oyuncu Demet Evgar'ın acı günü mask
Oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli son yolculuğuna uğurlandı mask
Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Aykut Variyenli son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL