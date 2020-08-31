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31 Ağu 2020 - 15:14- Spor G: 31 Ağu 2020 - 15:36

Milli judocu Mikail Özerler: "Dünya turu başlatılacağı için çok mutluyum"

"Bizim asıl amacımız Tokyo Olimpiyat Oyunları. Bu nedenle program çok fazla değişmeyecek ancak kısa vadeli hedefler de bizi biraz daha zorlaması açısından önemli"
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Milli judocu Mikail Özerler, Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) dünya turu müsabakalarını yeniden başlatma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını döneminde normale dönüş süreciyle ilgili IJF, aralarında Mikail Özerler'in de yer aldığı bazı sporcularla röportaj gerçekleştirdi.

IJF'nin internet sitesinde de yer alan röportajda, "Son zamanlarda sizin için normale dönen ne oldu?" sorusuna Mikail Özerler, "Yakın zamanda Türkiye'ye geri döndüm ve milli takımlar kampı ile ekibime katıldım. Ana hedefime doğru geri dönmek harika hissettirdi." yanıtını verdi.

Özerler, "Günlük hayatınızda hala eksik olan nedir? Hala önem arz ediyor mu ya da artık ihtiyaç duymadan devam etmeyi öğrendin mi?" şeklindeki soruyu, "Sanırım hepimizin yarışmaları, uluslararası kampları ve seyahatleri kaçırdığımızı söyleyebilirim. Ancak süreç biraz kendi ülkelerimize odaklanmak ve ailelerimizle zaman geçirmek adına güzeldi. Şu anda her şey yolunda ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde tekrar tatamiye basmayı umuyoruz." şeklinde cevapladı.

"Dünyanın içine kapandığı dönemde ve şimdi normale dönmeye başladığımızda kimlerden ilham aldınız?" şeklindeki soru üzerine Mikail Özerler, "Güçlü kalarak bu zor zamanlarda evden çalışmayı başaran tüm sporculardan ilham alıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya judo turunun yeniden başlayacak olmasıyla ilgili IJF basın açıklamasına yönelik milli sporcu, "Dünya turu başlatılacağı için çok mutluyum. Sonunda müsabakalara dönebileceğimiz haberini duyduğumda çok mutlu oldum. Bizim asıl amacımız Tokyo Olimpiyat Oyunları. Bu nedenle program çok fazla değişmeyecek ancak kısa vadeli hedefler de bizi biraz daha zorlaması açısından önemli. İyi bir sınav süreci ve bu çılgın yılda hazırlıklarımızın nasıl geçtiğinin de bir göstergesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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31 Ağu 2020 - 15:14 AA Ankara- Spor

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