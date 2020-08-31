31 Ağu 2020 - 16:21- Spor

Spor Toto - Solhan Spor Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesinde Spor Toto ile Solhan Spor takımları Başkent Voleybol Spor Salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto oyuncusu Bruno Lopez (10) rakipleri ile mücadele etti.